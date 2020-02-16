Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım - Son Dakika

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Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:00 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü ASALA tarafından 16 Şubat 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçiliğimiz Başkatibi Oktar Cirit'i saygı ve rahmetle anıyoruz. #şehitler" notuyla Oktar Cirit'in fotoğrafını paylaştı.
(İHA)
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