Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de Mogadişu Havalimanı yakınlarında ve Abdiaziz bölgesinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün Somali'de Mogadişu Havalimanı yakınlarında ve bugün Abdiaziz bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

ANKARA, -