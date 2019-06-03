Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden "Sudan" açıklaması
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Dışişleri'nden "Sudan" açıklaması

8 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri'nden
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kardeş ülke Sudan'da siyasi geçiş sürecine ilişkin müzakereler devam ederken göstericilere müdahale edildiği, can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği yolundaki haberler derin endişeyle karşılanmıştır" denildi. Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kardeş ülke Sudan'da siyasi geçiş sürecine ilişkin müzakereler devam ederken göstericilere müdahale edildiği, can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği yolundaki haberler derin endişeyle karşılanmıştır" denildi. Açıklamada, "Ülkenin güvenlik ve istikrarının muhafazası ve tırmanmanın behemehal önlenmesi için şiddetten uzak durulması ve müzakere sürecinin ulusal uzlaşı temelinde barışçıl yöntemlerle devam ettirilmesi şarttır. Geçiş sürecinin Sudan halkının beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanması ve bir an önce sivil hükümetin kurulması bu bağlamda önem taşımaktadır" ifadelerine de yer verildi. Açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Sudan'ın ve kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdüreceği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Sudan, Güncel
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