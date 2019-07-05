Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden "Sudan" açıklaması
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Dışişleri'nden "Sudan" açıklaması

31 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Dışişleri'nden
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın, Sudan'da istikrarın tesisine ve geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla ilerletilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:04 Kaynak: İHA
Sudan, Güncel
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