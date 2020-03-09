Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama

32 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da bugün Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini kınadı.

Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da bugün Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün meydana gelen ve Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesi önem taşımaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

Sudan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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