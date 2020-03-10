Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama - Son Dakika

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Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da bugün Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da bugün Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün meydana gelen ve Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesi önem taşımaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir" denildi.
(İHA)
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