Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden 'Tacura' açıklaması
Son Dakika Politika Haber

Dışişleri'nden 'Tacura' açıklaması

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur" dedi.

Dışişleri'nden 'Tacura' açıklaması, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy,  Libya'nın Tacura bölgesindeki göçmen merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin soruya, yazılı yanıt verdi. Aksoy, açıklamasında, "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:53 Kaynak: DHA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden 'Tacura' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]