Dışişleri'nden 'Tunus' açıklaması
1 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunus'ta gerçekleştirilen terör saldırıları kınanarak, "Tunus'un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:49 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunus
'ta gerçekleştirilen terör saldırıları kınanarak, "Tunus'un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta bugün polis devriye arabası ile jandarma kuvvetlerinin kullandığı kışlayı hedef alan bombalı intihar saldırıları gerçekleştirildiğinin öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri, kardeş Tunus halkı ve Tunus Hükümeti'ne başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Tunus'un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.
- Ankara
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