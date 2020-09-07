Dışişleri'nden Tunus'taki terör saldırısına kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'un Sousse şehrinde bir güvenlik kontrol noktasına yönelik yapılan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tunus'un Sousse şehrinde bir güvenlik kontrol noktasına 6 Eylül 2020 günü düzenlenen ve DEAŞ terör örgütünün üstlendiği saldırıda bir Ulusal Muhafızlar mensubunun hayatını kaybettiği, bir diğerinin ise ağır yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden güvenlik personeline Allah'tan rahmet, yaralanan görevliye acil şifalar, kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İHA)