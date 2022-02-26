Dışişleri, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı

26.02.2022 14:50
Dışişleri, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından "Önemli" notuyla yaptığı paylaşımda, "Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları, otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür." ifadelerini kullandı.

Kıran, otele ait adres ve telefon numarasını da paylaşarak otele gelenlere Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin de yardımcı olacağını kaydetti.

Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenlerin bu ülkeden 15 gün içinde ayrılmak ve Türkiye'ye dönmek mecburiyetinde olduklarını belirten Kıran, vatandaşların arayabilecekleri numaraları da paylaştı:

"Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: +380 63 211 47 65, +380 63 255 77 48, +380 93 539 46 12

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu: +380 93 711 00 24, +380 93 711 00 26"

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: 'Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz' Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: 'Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz' Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarına bilgilendirme Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarına bilgilendirme

Yavuz Selim Kıran, Ukrayna, Polonya, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Gazeteci Çetin Çetiner hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukraynadayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 20:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement