Dışişleri'nden, Vietnam'a taziye mesajı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Vietnam'da Malove kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vietnam'da Malove kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve kasırganın sebep olduğu tahribatın on binlerce haneyi etkilediği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.