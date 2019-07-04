Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden "Washington Post" açıklaması
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Dışişleri'nden "Washington Post" açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post'ta yayımlanan yazıyla ilgili olarak, "Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir.

Dışişleri'nden
Dışişleri Bakanlığı, Washington Post'ta yayımlanan yazıyla ilgili olarak, "Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post'ta yayımlanan yazı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir" denildi.

Açıklamada, "PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir" ifadeleri de yer aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
Washington Post, Politika
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