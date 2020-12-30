Son dakika haber: Türkiye Yemen'de hükümet üyelerini hedef alan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Türkiye, Aden Havalimanı'nda Yemen hükümet üyelerini hedef alan saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle üç saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedilmişti. Saldırı sonucu havalimanının terminalinde patlama meydana geldiği aktarılmıştı.

Kabine üyelerinin yara almadan kurtulduğu saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullanmıştı.