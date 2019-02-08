Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Yeni Zelanda'nın Terör Listesinde PKK'nın Yer Almasına İlişkin Açıklama

Dışişleri'nden Yeni Zelanda'nın Terör Listesinde PKK'nın Yer Almasına İlişkin Açıklama

14 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın terör örgütleri listesinde PKK'nın KCK ve Kongra-Gel gibi diğer adlarıyla birlikte yer almayı sürdürmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri'nden Yeni Zelanda'nın Terör Listesinde PKK'nın Yer Almasına İlişkin Açıklama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın terör örgütleri listesinde PKK'nın KCK ve Kongra-Gel gibi diğer adlarıyla birlikte yer almayı sürdürmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın bugün yayınladığı güncel ulusal terör örgütleri listesinde diğer terör örgütlerinin yanı sıra PKK'nın KCK ve Kongra-Gel gibi diğer adlarıyla birlikte yer almayı sürdürmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, " Türkiye, her vesileyle terörizmle mücadelede işbirliğinin önemini ve terör örgütleri arasında ayırım yapılmadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. On binlerce Türk vatandaşının canına kıymış olan PKK ile mücadelemize Yeni Zelanda'nın ve diğer ortaklarımızın verdikleri desteğin artarak sürmesini bekliyoruz" denildi. . - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

Politika
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