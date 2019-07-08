Dışişleri'nden Yunanistan'da seçimi kazanan Miçotakis'e tebrik
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimi kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan
'da gerçekleştirilen erken genel seçimi kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti. Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçime ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, seçimi kazanarak, hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik ederek, "Sayın Miçotakis'in liderliğinde Hükümetin kurulmasıyla birlikte, Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz. Bu amaçla, mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz" dedi.
- Ankara
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