Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nin yeni mensupları Anıtkabir'de
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Dışişleri'nin yeni mensupları Anıtkabir'de

1 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bakanlığın yeni mensupları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri'nin yeni mensupları Anıtkabir'de, System.String[]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bakanlığın yeni mensupları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kıran, "55. Dönem Aday Meslek Memurları ile 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim Programı"nın ilk gününde bakanlığın yeni memurlarıyla Anıtkabir'e gitti.
Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Kıran, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kıran, deftere şunları yazdı:
"Meslek hayatımız boyunca ülkemizin ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda yılmadan çalışacağız. Bakanlığımızın milli tarih ve kültür şuuruyla, mücehhez yeni mensuplarıyla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacağımıza, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."
Kıran, daha sonra bakanlıkta düzenlenen "55. Dönem Aday Meslek Memurları ile 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel Eğitim Programı" açılış programında yeni memurlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:32 Kaynak: AA
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