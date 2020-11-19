Dışişleri: "Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesi son derece... - Son Dakika

Dışişleri: "Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesi son derece...

19.11.2020 19:37
Dışişleri:

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin son derece vahim bir adım olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin son derece vahim bir adım olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında bugün (19 Kasım) işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesi son derece vahim bir adımdır.

Bu ziyaretin arkasında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir. Bu tür hesaplı eylemler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Dışişleri: Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesi son derece...

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri: 'Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesi son derece... - Son Dakika


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