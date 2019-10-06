Son Dakika Haberleri: Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı"
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı"

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği'nin, resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı'na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
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