Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı"
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği'nin, resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı'na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti.
(İlker Turak/İHA)
ABD'de bir geyik camı kırıp kuaför salonuna daldı! Panik anları kameraya yansıdı MHP'den, Devlet Bahçeli tweet'iyle ilgili tepki: ABD, başkanımızdan özür dilesin Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD, "Bahçeli" tweetiyle ilgili açıklama yapacak Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor