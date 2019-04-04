Son Dakika Haberleri: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamasına Yalanlama

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamasına Yalanlama

21 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla ilgili, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede...

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamasına Yalanlama, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla ilgili, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir" dedi.

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeye atfen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin görüşmede gündeme dahi gelmediğini belirterek, "Sayın Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı arasında 3 Nisan günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşıldığının altını çizdi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:19 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Söz, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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