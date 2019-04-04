Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamasına Yalanlama
21 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla ilgili, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede...
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı
'nın Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla ilgili, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir" dedi.
Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo
arasındaki görüşmeye atfen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin görüşmede gündeme dahi gelmediğini belirterek, "Sayın Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı
arasında 3 Nisan günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir" ifadelerini kullandı.
Aksoy, daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşıldığının altını çizdi. - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:19 Kaynak: DHA
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli