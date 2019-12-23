Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "Cemal Kaşıkçı kararına" tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Cemal Kaşıkçı kararına' tepki Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "Cemal Kaşıkçı kararına" tepki Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilmesi kararına "beklentileri karşılamaktan uzak" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilmesi kararına "beklentileri karşılamaktan uzak" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi mahkemesince alınan karar hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı'nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel iş birlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalmasının, adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksiklik olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür. Bu vesileyle, Suudi makamlarından adli iş birliği beklentimizi yineliyoruz."

5 idam

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlama yöneltmedi.

Başsavcılık, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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