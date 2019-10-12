Son Dakika Haberleri: Dışişleri sözcüsü aksoy'dan 'deaş' açıklaması
Son Dakika Politika Dışişleri sözcüsü aksoy'dan 'deaş' açıklaması

Dışişleri sözcüsü aksoy'dan 'deaş' açıklaması

40 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz" dedi.

Dışişleri sözcüsü aksoy'dan 'deaş' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı tutuklular ve ailelerinin akıbetine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aksoy, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Suriye'nin kuzey doğusunu terörden arındırarak güvenli bölge oluşturma çabasını gölgelemeye yönelik çabaları yakından takip ettiklerini vurgulayarak şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz. Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. DEAŞ'la ilintili yabancı terörist savaşçıların suça karışmamış eş ve çocuklarının rehabilitasyonu konusunda vatandaşı oldukları ülkeler ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışmaya hazırız."

Aksoy açıklamasında, "Öte yandan, kalıcı çözümün Suriye'de tutulan yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin, vatandaşlığını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonundan geçtiği bilinmelidir. Bu doğrultuda uluslararası toplumun ortak çabalarını önemsiyoruz. Türkiye, uluslararası toplumun bu amaçla sarfedeceği gayretlere her türlü katkıyı vermeye devam edecektir" ifadelerini de kullandı.


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
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