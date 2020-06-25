Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Europol raporundaki PKK atıflarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Europol raporundaki PKK atıflarına ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporundaki, "Avrupa'nın, PKK faaliyetlerinin üssü olmaya devam ettiği" tespitine ilişkin, "İlgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporundaki, "Avrupa'nın, PKK faaliyetlerinin üssü olmaya devam ettiği" tespitine ilişkin, "İlgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede sonuç odaklı iş birliği yapmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu'nda, terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye yapılan atıflar hakkında yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Europol tarafından yayımlanan raporda, "terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin, AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığı" bilgisinin paylaşıldığına değinen Aksoy, bu örgütlerin, başta finansman olmak üzere, propaganda ve eleman temini faaliyetlerine devam ettiğine yönelik ifadelerin de raporda yer aldığının altını çizdi.

Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir AB kuruluşu olan Europol'ün bahse konu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, ilgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede sonuç odaklı iş birliği yapmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Europol'ün "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu"nda PKK'nın Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanmaya devam ettiği belirtilmişti.

Raporda, PKK'nın, başta Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde aktif olarak propaganda faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekilerek, PKK'nın faaliyetlerini finanse etmek için Macaristan ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesinde para topladığı kaydedilmişti.

Avrupa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Europol raporundaki PKK atıflarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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