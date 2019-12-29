Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı"na ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı'na ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı"na ilişkin açıklama

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey'in babasının, terörizme destek suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de PKK/PYD/ YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey'in babasının, terörizme destek suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Aksoy, İngiltere makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakınına ilişkin alınan karar hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu soruşturmanın, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıdığını vurgulayan Aksoy, soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm yabancı terörist savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesinin beklendiğini belirtti.

İngiltere, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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