Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Irak'ta hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ta hükümet kurma görevi verilen Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa Kazimi liderliğinde, bu ülkede istikrarlı bir hükümetin kurulmasının, hem Irak hem de bölge açısından yararlı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Aksoy, "Irak'ta uzun süredir hükümet kurma çalışmaları devam ediyordu. Hükümeti kurma görevi verilen iki aday bunu başaramadı. Nihayet bu görevin tevdi edildiği üçüncü aday Mustafa Kazimi'nin hükümeti kurmaya yakın olduğu anlaşılıyor. Yeni hükümetin kurulmasıyla Irak'ta uzun süredir devam eden siyasi belirsizlik de sona ermiş olacak. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

Irak'ta uzun süredir devam eden yeni hükümet kurma çalışmaları kapsamında, son olarak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından bu görevin Kazimi'ye verildiğini belirten Aksoy, "Bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde kardeş ve komşu ülke Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Salih'in, Kazimi'ye bu görevi zaten ehil bir isim olduğu cihetle verdiğini kaydeden Aksoy, "Bölgemizi iyi bilen bir şahsiyet olan Kazimi'nin liderliğinde Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasının hem Irak hem bölgemiz açısından yararlı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.