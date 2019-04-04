Son Dakika Haberleri: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Libya'nın Batısındaki Askeri Hareketlilikle İlgili Açıklama

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Libya'nın Batısındaki Askeri Hareketlilikle İlgili Açıklama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Libya'nın Batısındaki Askeri Hareketlilikle İlgili Açıklama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Libya'nın batısında bulunan bölgelerdeki askeri hareketliliğin yakından takip edildiğini belirten Aksoy, "Libya'nın batı bölgelerinde son günlerde yaşanan askeri hareketliliği yakından takip ediyoruz. Libya'daki mevcut bölünmüşlüğün ancak Libyalı aktörler arasında gerçekleştirilecek diyalog neticesinde giderilebileceğini düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında 14-16 Nisan 2019 tarihlerinde Libya'nın Ghadames şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Konferansı destekliyoruz. Bu konferans ülkede süregelen anlaşmazlıkların aşılması için bir fırsat teşkil etmektedir. Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:02 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Libya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi Beren Saat'ten "Bunun da Kafa İyice Gitti" Diyen Takipçisine İlginç Cevap Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 00:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Libya'nın Batısındaki Askeri Hareketlilikle İlgili Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]