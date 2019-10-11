Son Dakika Haberleri: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan OCHA Bölgesel İnsani Koordinatörü Moumtzis'a kınama
Son Dakika Politika Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan OCHA Bölgesel İnsani Koordinatörü Moumtzis'a kınama

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan OCHA Bölgesel İnsani Koordinatörü Moumtzis'a kınama

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, OCHA Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in güvenli bölge konusundaki sözlerini kınayarak, "Panos Moumtzis'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz...

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan OCHA Bölgesel İnsani Koordinatörü Moumtzis'a kınama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, OCHA Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in güvenli bölge konusundaki sözlerini kınayarak, "Panos Moumtzis'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz ve külliyen reddediyoruz" dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin, "OCHA Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz ve külliyen reddediyoruz. Dört milyona yakın Suriyeli'yi barındıran ve Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardım sağlayan ülkemizin Suriye halkına yardımlarını en iyi bilmesi gereken bölgesel koordinatörün haddini aşarak yaptığı bu sorumsuz açıklamaya karşı tepkimiz BM'deki muhataplarımıza iletilmiştir. Terör örgütü PYD/YPG tarafından Kürtler başta olmak üzere Süryaniler, Keldaniler, Aramiler ve bütün bölge halkına baskı ve şiddet uygulanırken, söz konusu şahsın herhangi bir hassasiyet göstermemesi de bu hastalıklı bakışın tezahürü olarak görülebilir. Keza, Srebrenitsa soykırımının önlenmesi için en güçlü çabayı ülkemiz sarf etmiş olup, bunun aynı coğrafyadan gelen bir BM görevlisince gayet iyi bilindiği aşikardır. Dolayısıyla Türk kamuoyu açısından büyük hassasiyet arzeden Srebrenitsa soykırımının çarpık bir zihniyetle bu şekilde suiistimali asla kabul edilemez" dedi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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