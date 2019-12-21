Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair soruşturma başlatacakları yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden açıklama yapıldı. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde İsrail, bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin de etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edecektir. Bu bağlamda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda soruşturma başlatmasını teşvik ediyor ve tüm uluslararası toplumu bu yönde atılacak adımları desteklemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinde suç ortaklığı yapmış ve buna hala devam eden ülkelerin yaptıkları açıklamaların da hiçbir değeri yoktur" ifadelerine yer verdi.

(İHA)