Son Dakika Haberleri: Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Pompeo'nun, Pyd/ypg'yi Kürtlerle Özdeşleştirmesi Endişe Verici

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Pompeo'nun, Pyd/ypg'yi Kürtlerle Özdeşleştirmesi Endişe Verici

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Pompeo'nun, Pyd/ypg'yi Kürtlerle Özdeşleştirmesi Endişe Verici, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, yazılı açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sözlerine tepki gösterdi. Pompeo'nun Suriye bağlamında Türkiye hakkında sarf ettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddettiklerini kaydeden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden ve kendi milli güvenliğine karşı varoluşsal bir tehdit oluşturan  PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlıkla sürdürecektir.  Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz." 

Türkiye'nin gerek terörle mücadelesinde gerekse Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarında, Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasındaki gözetmeyi sürdüreceğini vurgulayan Dışişleri Sözcüsü Aksoy, "PYD/YPG mezaliminden kaçan yüzbinlerce Suriyeli Kürde halen Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve bu kişilerin PYD/YPG baskısı nedeniyle kendi topraklarına dönemedikleri de hatırda tutulmalıdır" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Suriye, Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı, Politika
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