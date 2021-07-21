Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Bilgiç, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtı olduğunu belirtti. Bilgiç, "Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullananan GKRY ve Yunanistan'ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB'nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Bu kararlar Maraş'ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir. Bu vesileyle AB'yi bir kez daha Ada'daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA