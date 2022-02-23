Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a "yayın lisansı" yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a "yayın lisansı" yanıtı

23.02.2022 23:12
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a "yayın lisansı" yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt vererek, TRT'nin ABD'deki düzenlemelere uyduğu gibi Voice of America Türkçe ve diğer kuruluşların da Türkiye'deki mevzuata uyması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt vererek, TRT'nin ABD'deki düzenlemelere uyduğu gibi Voice of America Türkçe ve diğer kuruluşların da Türkiye'deki mevzuata uyması gerektiğini belirtti.

Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK), Amerika'nın Sesi (VoA) ve bazı yabancı yayın kuruluşların Türkiye'deki çevrim içi yayınlarının lisans alması gerekliliği kararını eleştirerek, ABD'nin bu karardan endişe duyduğunu ifade etti.

Paylaşımında, kararın, basın kuruluşları üzerinde hükümet kontrolünü genişletme adımı olduğunu savunan Price, "Güçlü bir demokrasi için özgür bir medya şarttır." ifadesini kullandı.

Price'ın paylaşımına yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, lisansın yayın için bir engel değil yalnızca teknik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, "TRT, ABD'deki faaliyetlerinde ilgili düzenlemelere uyuyor. Bu sansür mü? Voice of America Türkçe ve diğerlerinden de aynısını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Yaptırımlara ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek' Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Yaptırımlara ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Tanju Bilgiç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a 'yayın lisansı' yanıtı - Son Dakika


Son Dakika
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:45 ABD'den korkutan açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
21:24 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
21:23 Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş!
20:51 Başarılı oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi! Yeni tarzı hayranlarından tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 23:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a "yayın lisansı" yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement