Kuzey Makedonya'daki Türkler nüfus sayımının sonuçlarına itiraz etti - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'daki Türkler nüfus sayımının sonuçlarına itiraz etti

31.03.2022 13:12
Kuzey Makedonya'daki Türkler nüfus sayımının sonuçlarına itiraz etti

Kuzey Makedonya'daki Türkler, ülkede Eylül 2021'de düzenlenen ve sonuçları dün açıklanan nüfus, hane halkı ve konut sayımını tanımadıklarını duyurdu.

Kuzey Makedonya'daki Türkler, ülkede Eylül 2021'de düzenlenen ve sonuçları dün açıklanan nüfus, hane halkı ve konut sayımını tanımadıklarını duyurdu.

Kuzey Makedonya'daki tüm Türk sivil toplum kuruluşlarının, Türk siyasi partilerinin, Türk milletine mensup entelektüel, akademisyen ve kanaat önderlerinin üyesi olduğu Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, sayımda Türklere ilişkin rakam ve oranlar gerçek dışı olarak nitelendirildi, sayımın sonuçlarının tanınmadığı ve kesinlikle kabul edilmediği bildirildi.

Açıklamada, Kurul'un, Kuzey Makedonya'da 2021 Nüfus Sayımı sürecini başından bu yana aktif ve dikkatli şekilde takip ederek başarıyla uygulanması için büyük çaba sarf ettiğine işaret edilerek her platformda nüfus sayımını siyaset üstü bir mesele olarak gördüklerini net bir şekilde ifade ettikleri ve gelecek adına hayati önem taşıyan nüfus sayımı sürecinin önemini, değerini ve etkilerini her vesileyle yineledikleri vurgulandı.

Nüfus sayımındaki tüm eksikliklerin, anayasal haklar ile sayım kanunu ihlallerinin ve sayım metodolojisi hakkındaki memnuniyetsizliklerin defalarca dile getirildiği belirtilen açıklamada, "Buna rağmen Türk eğitmen ve saymanların yetersizliği, elektronik sayım uygulamasının günlerce çalışmaması, diaspora kayıt işleminin bloke olması, elektronik sayım uygulamasındaki tercüme ve eksiklik sorunları, vatandaşların sayım konusunda yeterli bilgilendirilmemiş olması, sahadaki baskı ve manipülasyonlar, Türk toplumuna mensup birçok ferdin sayıma dahil edilmemiş olması gibi sorunlar açıkça görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Makedonya'daki tüm yetkili kurum, kuruluş ve yabancı misyon temsilciliklerine, bu meseleler hakkında bilgi verildiği, öte yandan taleplerinin göz ardı edildiği kaydedilen açıklamada, "Yetkili resmi kurumların bu tavrı nüfus sayım sürecine gölge düşürmüştür. Kuzey Makedonya Anayasası'na ve yasalara dayanan meşru taleplerimiz, en başta Devlet İstatistik Kurumu tarafından dikkate alınsaydı, yukarıdaki sorunların ve eksikliklerin çoğu giderilmiş olacaktı. Ne yazık ki, 2021 nüfus sayımı cevapsız bırakılan sorular, nüfus sayımı sürecine ilişkin meşru taleplerimizin dikkate alınmaması ve ilgili kurumların kayıtsız tavırları ile hatırlanacaktır." denildi.

Gelinen nokta itibarıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin eşit ve kurucu halklarından biri olan Türklerin hakları ihlal edildiği; bu süreçte hak, hukuk, eşitlik, şeffaflık ve adaletin tesis edilmediği açık olduğu vurgulanan ifade edilen açıklamada, sonuçlar ile ülkede adalete güvenin bir kez daha sarsıldığı belirtildi.

Nüfus sayımı öncesinde ve sayım sürecinde gündeme getirdikleri endişelerin ne kadar haklı olduğunun bir kez daha teyit edildiğine işaret edilen açıklamada, kamuoyuna açıklanan Makedonya Türklerine ilişkin nüfus sayımı rakamları ve oranlarının gerçeği yansıtmadığı, Türk toplumunun nüfusunun gerçek rakamların altında gösterildiği, Türklerin yaşadıkları çeşitli yerleşim yerlerinde sahadan elde edilen veriler ile yayınlanan veriler karşılaştırıldığında arada çarpıcı farklılıklar bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Önümüzdeki süreçte sayım sonuçlarına ilişkin itirazlarımızı, hukuki ve demokratik haklarımızı en geniş şekilde kullanacağımızı vurgulamak isteriz." ifadesine de yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımı sonuçlarına ilişkin "Kuzey Makedonya'nın eşit ve kurucu halklarından olan ve bu ülkenin refahı ve kalkınması için çaba gösteren Türk toplumunun, hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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