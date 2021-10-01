Üye Girişi
"Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" - Son Dakika

"Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır"

01.10.2021 18:16

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, " Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklaması hakkında sorulan soruyu cevapladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır

Dışişleri Bakanlığı, Tanju Bilgiç, Yunanistan, Büyükelçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır' - Son Dakika


Son Dakika

Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı 19:11 Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı Apartmanda korku dolu dakikalar! Tartıştığı arkadaşına bıçak attı, isabet etmeyince sırtına sapladı 18:54 Apartmanda korku dolu dakikalar! Tartıştığı arkadaşına bıçak attı, isabet etmeyince sırtına sapladı Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız 18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı 18:11 Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm 17:46 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi 17:39 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Son Dakika: A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu Son Dakika: A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu belli oldu         
19:11
Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi         
19:01
Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi         
18:40
Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak         
18:13
Kaynana, gelinine Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı         
17:50
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin         
17:41
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 19:28:15. #1.13#
SON DAKİKA: "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement