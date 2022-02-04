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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

04.02.2022 00:46
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin, "Türkiye, bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin, " Türkiye, bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Bilgiç, DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin öldürülmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlı tutumu ve bu alanda uluslararası toplumun çabalarına katkılarının bilindiğine işaret eden Bilgiç, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun etkin bir üyesi olan ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır. Türkiye, bu vesileyle DEAŞ, PKK/PYD/ YPG, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı aralarında ayrım yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini ve bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır." ifadelerine yer verdi.

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Tanju Bilgiç, Türkiye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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