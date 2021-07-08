Dışişleri: Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ayrılıkçı gündemler reddedildi - Son Dakika

Dışişleri: Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ayrılıkçı gündemler reddedildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Astana formatındaki 'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantıların 16'ncısında, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemlerin reddedildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki 'Suriye' konulu yüksek düzeyli toplantıların 16'ncısının, 7-8 Temmuz'da Nur-Sultan'da düzenlendiği kaydedildi. Yapılan görüşmelerde, Suriye'deki insani durum ve yardımların, Anayasa Komitesi ve siyasi sürecin, İdlib'teki son durumun ile Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı oluşum başta olmak üzere terörizmle mücadele konusunun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Taraflar, Suriye'ye insani yardımların arttırılması gereğini vurgulamış, bu doğrultuda uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunmuşlardır. Taraflar, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm bulunması gereğini vurgulayarak siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin altıncı turunun gerçekleştirilmesi ve Komite çalışmalarında Usul Kuralları ve Temel Çalışma İlkelerine uyulmasının öneminin altını çizmişlerdir" denildi.

'SALDIRILAR KINANDI'Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemlerin reddedildiği kaydedilerek, "Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulanmıştır. Sivillere ve son dönemde sivil tesislere yapılan saldırılar kınanmıştır. Bu çerçevede, tarafımızdan, PKK/ YPG 'nin Afrin 'de 12 Haziran'da BM destekli bir hastaneye yaptığı terör saldırısı dikkate getirilmek suretiyle, saldırının yapıldığı bölgelerin ilgili mutabakatlar uyarınca terörden arındırılması yönündeki beklentimiz yinelenmiştir. İdlib'te sahada sükunetin korunmasına yönelik bağlılık teyit edilmiş; tarafımızdan son dönemde artan ateşkes ihlallerinin bir an evvel son bulması gerektiği kaydedilmiştir" denildi.

Astana süreci çerçevesinde kurulan 'Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu'nun da bir araya geldiği belirtilerek, "Bu toplantıda, Çalışma Grubu tarafından beşinci proje çerçevesinde, alıkonan bazı kişilerin 2 Temmuz'da başarılı şekilde karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve iş birliğinin sürmesi hususunda mutabık kalınmıştır" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,