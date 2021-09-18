Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı - Son Dakika

Dışişleri: Türkiye-ABD siyasi istişarelerinin sürdürülmesinde mutabık kalındı

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında heyetler arasındaki siyasi istişarelerde, istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesinde mutabık kalındı.

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