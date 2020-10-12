Dışişleri: Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalanacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yarın Ankara'da Japonya ile Teknik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kadim dostluk bağlarına sahip olduğumuz Japonya'yla ilişkilerimiz 2013 yılında kurulan stratejik ortaklık temelinde hızla gelişmektedir. Japonya halihazırda ülkemizin Doğu Asya'daki en büyük ticaret ortaklarından birisidir. Ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutunu ikili teknik işbirliği oluşturmakta olup, 1959 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) bu alandaki çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır. Sözkonusu anlaşmanın JICA'nın ülkemizdeki teknik işbirliği faaliyet ve projelerine ivme kazandırması beklenmektedir" denildi.