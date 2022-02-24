Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak - Son Dakika
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Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak

24.02.2022 09:21
Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilerek, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı duyuruldu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilerek, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız; Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.

Açıklamada, yardım ve destek talebinde bulunacaklar için de şu iletişim numaraları paylaşıldı:

"Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi; '+903122922929', Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayanlar için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları; '+380632114765, +380632557748, +380935394612', Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayanlar için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları; '+380937110024, +380937110026"


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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını duyurdu. Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı! Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı! Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Kiev, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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