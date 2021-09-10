Dışişleri: Ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Eylül'de düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaların tümüyle reddedildiği bildirildi. Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi emel ve gündemlerini gizlemek amacıyla Türkiye'yi hedef alan kalıplaşmış ithamlarını sürdürmelerinin Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır. Nitekim, maksatlı niteliği malum bu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koydukları görülmektedir. Türkiye kararlı ve ilkeli tutumuyla Arap ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarının korunması amacıyla en fazla çaba gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadelenin, Arap Ligi kararlarında eleştiri konusu yapılması kabul edilemez, bir anlam da ifade etmez. Bu itibarla, Arap Ligi'ni, bu tür beyhude yaklaşımlardan kurtulmaya ve Arap halkının huzur, refah ve esenliğine odaklanmaya davet ediyoruz."