Dışişleri: Uygur Türklerine asimilasyon politikası büyük bir utanç kaynağıdır
58 dakika önce
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin
makamlarının Uygur
Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:20
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