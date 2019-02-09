Son Dakika Haberleri: Dışişleri: Uygur Türklerine asimilasyon politikası büyük bir utanç kaynağıdır

Dışişleri: Uygur Türklerine asimilasyon politikası büyük bir utanç kaynağıdır

58 dakika önce

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır.

Dışişleri: Uygur Türklerine asimilasyon politikası büyük bir utanç kaynağıdır, System.String[]
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:20 

Uygur, Ekonomi
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