Dışişleri: Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Rusya- Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerle ilgili "Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler üzerine Ukrayna'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uyarıda bulunuldu. Bakanlıktan Ukrayna'nın Doğu bölgelerine seyahat ve güvenlik durumuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" ifadeleri kaydedildi.

Haber: ANKARA,