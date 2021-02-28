Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki

28.02.2021 14:12
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki, System.String[]

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine ilişkin, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatı'nın yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son...

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine ilişkin, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatı'nın yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 23 ve 24 Şubat'ta meydana gelen iki olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenlerin telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri'nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek çaresizce ölüme terk edildiği belirtildi.

Türk sınır birliklerince 23 Şubat'ta 22, 24 Şubat'ta 29 sığınmacı/göçmenin ölümden kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, geri itilen kişilerle yapılan mülakatlar neticesinde, bazılarının Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a gelen ve Türkiye'ye geri itilen yabancılar olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "18 Şubat 2021'de yine Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli Adası'ndaki mülteci kampından Kovid-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubu, darbedildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

"Son 4 yılda 80 binden fazla sığınmacı ülkemize geri itilmiştir"

Yunanistan'ın sistemli bir politika içinde yürüttüğü, bazı olaylarda Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı/FRONTEX'in de dahil olduğu geri itmeler ve hukuk tanımaz uygulamaların yıllardır devam etmekte olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 4 yılda 80 binden fazla sığınmacı ülkemize geri itilmiştir. Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatı'nın yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. AB'yi de AB hukukunu ve AB Temel Haklar Şartı'nı, insan onurunu esas alacak şekilde üye devletlerde uygulanmasını gözetmeye davet ediyoruz."

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Mülteci, Yunan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki - Son Dakika


Son Dakika

Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsızın insafa gelmesini bekliyor: Motoru getir, söz işler düzelince hediye edeceğim Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Mart'ta hesaplarda olacak Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Kafası karışıklar dikkat! İşte 11 maddede normalleşme Zihinsel engelli torununa cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia eden babaanne mahkemede konuştu: Mahrem yerine tekme atarak kurtuldu Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok
Eski kız arkadaşını öldürülen polis memuru, Eski kız arkadaşını öldürülen polis memuru, "Anlatmak istemiyorum" diyerek ifadesini yarım bıraktı         
12:19
Son dakika: Ekonomide yeni rekor! İhracatta tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamları geldi Son dakika: Ekonomide yeni rekor! İhracatta tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamları geldi         
11:49
Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek         
11:38
Normalleşme haritasına bakan herkes bu ili fark ediyor! İşte Uşak'ın mavi kalmasının 3 sırrı Normalleşme haritasına bakan herkes bu ili fark ediyor! İşte Uşak'ın mavi kalmasının 3 sırrı         
11:33
Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi         
11:11
'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza 'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza         
11:02
Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek         
10:52
Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı         
10:39
SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir         
09:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış         
09:44
400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi         
09:32
4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi 4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi         
09:27
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi         
09:17
Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu         
03:46
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 12:59:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei