Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın, maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu; bu ülkenin, Türkiye'ye karşı silahlanma ve yabancılaştırma politikası şeklinde sorunlu bir politika izlediğini bildirdi.

Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos'un, ülkesinin Fransa ile yaptığı savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddialarının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Bilgiç, Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını NATO ittifakına zarar verecek şekilde Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle Türkiye'ye kabul ettirebileceğini düşünmesinin boş bir hayal olduğu belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan'ın iş birliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır."