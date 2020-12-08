Dışişlerinde bazı büyükelçiliklerde değişiklik - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. Ayrıca, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a Belgrad Büyükelçiliği, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Ahmet Demirok'a da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi. - ANKARA