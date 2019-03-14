Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na Tepki

Dışişlerinden ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na Tepki

39 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Hakları 2018 Raporu'na tepki gösterdi.

Dışişlerinden ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Hakları 2018 Raporu'na tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Hakları 2018 Raporu ile ilgili, "ABD'nin bu yılki raporunda da ülkemizin PKK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere azılı terör örgütleriyle olan haklı mücadelesini idrak edemediğini hayal kırıklığı ile görüyoruz. Raporda, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğinin sağlanması için uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde yürütülen terörle mücadele çabalarımız insan hakları ihlali gibi yansıtılmıştır. Bu yaklaşımı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

PKK, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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