Dışişlerinden ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na Tepki
39 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Hakları 2018 Raporu'na tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı
, ABD
İnsan Hakları 2018 Raporu'na tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Hakları 2018 Raporu ile ilgili, "ABD'nin bu yılki raporunda da ülkemizin PKK
, FETÖ/PDY, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere azılı terör örgütleriyle olan haklı mücadelesini idrak edemediğini hayal kırıklığı ile görüyoruz. Raporda, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğinin sağlanması için uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde yürütülen terörle mücadele çabalarımız insan hakları ihlali gibi yansıtılmıştır. Bu yaklaşımı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
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