Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden ABD'ye FETÖ tepkisi
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Dışişlerinden ABD'ye FETÖ tepkisi

44 dakika önce

Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesine ilişkin, "Bu hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir.

Dışişlerinden ABD'ye FETÖ tepkisi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesine ilişkin, "Bu hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir." açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:03 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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