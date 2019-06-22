Dışişlerinden ABD'ye FETÖ tepkisi
44 dakika önce
Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesine ilişkin, "Bu hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir.
Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesine ilişkin, "Bu hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir." açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:03
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