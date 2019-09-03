Dışişlerinden ABD'ye taziye
9 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki gemi yangınına ilişkin, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki gemi yangınına ilişkin, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:19
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