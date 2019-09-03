Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden ABD'ye taziye
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Dışişlerinden ABD'ye taziye

9 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki gemi yangınına ilişkin, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Dışişlerinden ABD'ye taziye, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki gemi yangınına ilişkin, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:19 
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