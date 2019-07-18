Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden ABD'ye tepki
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Dışişlerinden ABD'ye tepki

59 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hiçbir meşru gerekçeye dayanmadığını belirterek, "ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hiçbir meşru gerekçeye dayanmadığını belirterek, "ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz." açıklamasını yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:02 
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