Dışişlerinden ABD'ye tepki
59 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hiçbir meşru gerekçeye dayanmadığını belirterek, "ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz.
Dışişleri Bakanlığı
, ABD yönetiminin Türkiye
'yi F-35 programından çıkarmasının hiçbir meşru gerekçeye dayanmadığını belirterek, "ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz." açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:02
Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün