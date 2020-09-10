Dışişlerinden Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in konvoyuna düzenlenen saldırıya... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Afganistan'da barış süreci için önemli bir aşama olan Afganlararası müzakerelerin başlaması beklenirken devam eden şiddet eylemleri ve son olarak gerçekleşen bu menfur saldırıyı kınıyor, barış çabalarının hız kesmeden sürmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih başta olmak üzere saldırıda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afganistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA