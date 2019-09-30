Son Dakika Haberleri: Dışişlerinden Hindistan'a taziye mesajı
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Dışişlerinden Hindistan'a taziye mesajı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişlerinden Hindistan'a taziye mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Hindistan'ın Uttar Pradesh ryaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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